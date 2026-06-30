Salud Casa por Casa mantiene visitas médicas en Puebla

La Delegación de Programas para el Desarrollo en el estado de Puebla, encabezada por Rodrigo Abdala Dartigues, informó que las y los servidores de la salud continúan realizando visitas médicas domiciliarias y gratuitas a personas adultas mayores y personas con discapacidad derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar, como parte de la estrategia del Programa Salud Casa por Casa impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Las y los servidores de la salud recorren de manera permanente las diferentes regiones del estado para dar seguimiento a la salud de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad en sus propios hogares, brindando atención periódica y cercana”, puntualizó el delegado.

Rodrigo Abdala explicó que las y los servidores de la salud están capacitados de acuerdo con los Protocolos Nacionales Médicos (PRONAM), lo que les permite dar seguimiento a padecimientos como hipertensión, diabetes, sobrepeso, enfermedad renal y otras condiciones de salud.

Asimismo, destacó que las personas derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar han recibido hasta tres visitas médicas domiciliarias. Durante estas visitas, el personal de salud acude a los hogares con un maletín equipado con los instrumentos médicos necesarios para la toma de signos vitales, valoración nutricional, detecciones y pruebas rápidas, así como revisiones de agudeza visual y auditiva.

El delegado precisó que las personas que están siendo atendidas ya cuentan con un expediente clínico que integra información sobre antecedentes médicos, vacunas, enfermedades, estudios clínicos, visitas al médico, medicamentos, alimentación, actividad física y salud emocional.

Finalmente, Rodrigo Abdala señaló que el Programa Salud Casa por Casa fortalece el apoyo de las pensiones para el bienestar de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, brindando un seguimiento permanente a la salud de las y los derechohabientes, acercando los servicios médicos a sus hogares y contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

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