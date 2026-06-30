Pepe Chedraui supervisa desazolve en el Puente de Ovando

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, supervisó los trabajos de drenado y extracción del agua acumulada en el Puente de Ovando, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad para peatones y automovilistas tras las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

En este sentido, el alcalde reconoció el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno; asimismo, destacó que la prioridad es proteger la integridad de la ciudadanía que transita por la zona y restablecer la movilidad en el menor tiempo posible, siempre privilegiando la seguridad.

De acuerdo con las estimaciones del personal técnico, los trabajos duran alrededor de cuatro horas, mismo periodo en que se aplicaron cierres a la circulación en el cruce de 3 Oriente y Bulevar 5 de Mayo, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las labores se llevaron a cabo de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Agua de Puebla para Todos, la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural y la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, sumando esfuerzos para agilizar las acciones de desazolve y desfogue del agua.

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