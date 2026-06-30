ABM aplicará nuevos requisitos para depósitos y retiros en efectivo

Las instituciones financieras implementarán nuevos requisitos para las operaciones en efectivo que superen cierto monto, como parte de las disposiciones aplicables a las entidades afiliadas a la Asociación de Bancos de México (ABM).

Debido a esto, a partir del 1 julio de 2026, miles de personas que realicen depósitos o retiros de grandes cantidades de dinero en efectivo deberán cumplir con una regulación extra en las ventanillas bancarias.

Estos procesos tienen el objetivo de reforzar las medidas con las que se controlan los movimientos de muy alto valor. Las autoridades financieras aplicarán estas reglas principalmente con el fin de tener un mayor control y prevenir delitos graves como el lavado de dinero, la suplantación de identidad y los fraudes.

Como medida central, todos los depósitos y retiros en efectivo superiores a 140 mil pesos requerirán, de manera obligatoria, la presentación de una identificación oficial vigente en cualquier sucursal bancaria.

Asimismo, la ABM informó que aquellos depósitos que se lleven a cabo en cuentas concentradoras de bancos y entidades financieras deberán estar debidamente referenciados, cumpliendo estrictamente con el marco de las nuevas disposiciones oficiales.

Otro más de los nuevos requisitos establece que, además de la identificación oficial, los bancos soliciten al menos un dato biométrico como la huella dactilar o el reconocimiento facial, según la infraestructura disponible en cada sucursal.

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Editor: Juan David Moreno Saldaña

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