Dos sismos sacuden Sinaloa; no reportan daños ni lesionados

La tarde de este martes 30 de junio se registraron dos sismos en Sinaloa, que fueron percibidos en distintos municipios sin que hasta el momento se reporten lesionados o daños.

El movimiento de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 6.1, con epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, a las 13:45, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Minutos después se registró un segundo sismo de magnitud 5.3, localizado a 33 kilómetros al este de El Salto, Durango, el cual también fue perceptible en varias zonas de Sinaloa.

Los movimientos fueron sentidos en municipios como Culiacán, Guasave y Ahome, donde ciudadanos reportaron la percepción de los sismos en viviendas, oficinas y diversos inmuebles.

SSN REPORTA: SISMO



Magnitud: 6.1

Región epicentral: 116 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN

Fecha y hora: 2026-06-30, 13:45:36 (tiempo del centro de México)

Latitud y longitud: 24.712º, -109.130º

Profundidad: 5.0 km pic.twitter.com/ndjtncvd7f — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 30, 2026

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La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que instruyó a personal de Protección Civil de todo el estado a activar los protocolos de revisión y monitoreo.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse atenta a la información de canales oficiales y aseguró que la prevención y la seguridad de las familias sinaloenses son prioridad.

A su vez, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, de acuerdo con el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, no hay riesgo de tsunami.

La dependencia federal precisó que no se esperan variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que no existe peligro para la operación portuaria ni para la población.

🚨⚠️De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de #Tsunamis de @SEMAR_mx tras el #Sismo de 6.1 al suroeste de Guasave, en #Sinaloa, se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar, por lo que se estima que NO habrá peligro para la operación portuaria ni… pic.twitter.com/5K3wXLe3Xe — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 30, 2026

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