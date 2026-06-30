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BUAP gradúa a 429 alumnos de la Prepa Emiliano Zapata

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Foto: BUAP.

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, reconoció el lazo importante que se forma entre alumnos y la preparatoria Emiliano Zapata y su extensión San Martín Texmelucan, durante la ceremonia de graduación de 429 alumnos de la generación 2023-2026, realizada en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU).

En su mensaje, Martha Alicia Herrera López, directora de esta unidad académica, señaló que los conocimientos adquiridos durante esta etapa escolar ayudaron a los estudiantes a construir con su propia voz. Además, destacó la participación de los padres de familia en la formación de sus hijos.

Al evento también asistieron Jorge Luis Morales Arciniega, secretario Académico; Óscar Alarcón García, secretario Administrativo; y Francisco Noe Pérez, coordinador de la extensión San Martín Texmelucan.

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