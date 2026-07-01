Hombre recibe descarga eléctrica y cae en iglesia de Tilapa

Un hombre de 45 años resultó gravemente lesionado tras recibir una descarga eléctrica y caer desde una escalera al interior de una iglesia de la comunidad de Casa Blanca, en el municipio de Tilapa, lo que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad y Protección Civil municipal.

El trabajador, identificado como Samuel N., realizaba labores de rehabilitación en el inmueble religioso ubicado sobre la calle 5 de Mayo cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con el reporte, se encontraba sobre una escalera colocando láminas cuando, de manera accidental, hizo contacto con un cable de energía eléctrica, lo que provocó la descarga que le hizo perder el equilibrio y caer desde una altura aproximada de dos metros.

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El impacto le ocasionó quemaduras y múltiples golpes, quedando lesionado en el lugar.

Al sitio arribaron paramédicos de Tilapa, quienes al realizar la valoración inicial informaron que el hombre aún se encontraba con vida; sin embargo, al no contar con ambulancia disponible, solicitaron el apoyo de la Cruz Roja Mexicana, delegación Izúcar de Matamoros, cuyos elementos realizaron el traslado de urgencia al Hospital General de Izúcar de Matamoros.

El estado de salud del lesionado se reporta como delicado y permanece bajo atención médica especializada.

Editor: César A. García

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