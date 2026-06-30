Cierran carretera en Acajete por venta ilegal de gas cerca de preescolar

Alrededor de las 11:45 horas, un grupo de padres de familia del preescolar “Nezahualcóyotl”, ubicado en la junta auxiliar de San Agustín Tlaxco, Acajete, decidió cerrar la carretera federal Amozoc-Acajete a la entrada de la junta auxiliar para exigir la intervención de las autoridades, ya que denuncian la venta ilegal de gas cerca del plantel.

La situación ocurrió después de que alrededor de las 09:00 horas de este martes se presentara un fuerte olor a gas cerca de la institución. Esto generó que los padres de familia acudieran al lugar a recoger a los pequeños, debido a que el olor comenzó a expandirse por la zona y creció el temor de que una chispa pudiera generar una explosión.

Los padres de familia decidieron retirar a los menores de la institución, sin embargo, al encarar a las autoridades del plantel, estos no supieron dar una explicación, por lo que tutores y familiares decidieron cerrar la carretera para que el edil de Acajete, Christian Flores, tomara cartas en el asunto.

Los padres señalaron que es un secreto a voces que en la zona se da la venta ilegal de gas LP, por lo que piden a las autoridades municipales y estatales actuar para evitar una posible tragedia que ponga en riesgo a los menores de edad.

Hasta las 12:30 horas, se desconoce la hora en que los padres de familia se retirarán del lugar, ya que la manifestación bloquea la vialidad y algunos conductores han tenido que buscar vías alternas para llegar a sus destinos. Se espera que con la llegada de personal del Ayuntamiento de Acajete y de Gobernación, la vialidad sea liberada.

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