DIF Puebla Capital firma alianza para fortalecer salud bucal

Con el objetivo de fortalecer los servicios que brinda la Unidad Médica Integral, en particular el área de odontología del DIF Puebla Capital, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, y la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, MariElise Budib, concretaron una alianza con el Centro Universitario Interamericano (CEUNI) para impulsar la salud bucal de las y los poblanos.

Como parte de esta colaboración, CEUNI donó una unidad dental equipada con sillón para paciente, módulo de instrumentos, escupidera con sistema de agua, sistema de aspiración, lámpara dental, pedal de control y banquillo. Este nuevo equipo permitirá que las y los odontólogos que laboran diariamente en la Unidad Médica Integral del DIF Puebla Capital ofrezcan un mejor servicio.

Asimismo, este convenio permitirá que estudiantes de la licenciatura en Estomatología de CEUNI realicen su servicio social en las instalaciones del DIF Puebla Capital, donde podrán fortalecer su formación profesional mediante la atención de casos reales, desarrollar sus habilidades clínicas y adquirir experiencia con un enfoque de servicio y sentido humano.

Con esta nueva unidad dental se fortalecerá la capacidad de atención del área de dental, que ahora contará con nueve módulos. Cabe señalar, que la Unidad Médica Integral actualmente, brinda un promedio de 45 consultas odontológicas al día en un horario de 8:00 a 17 horas y se ubica en la Avenida Cue Merlo 201, San Baltazar Campeche.

Con acciones como esta, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital refrendan su compromiso con el cuidado de la salud de las y los poblanos, mediante alianzas estratégicas que contribuyen a mejorar y ampliar los servicios médicos en beneficio de la población.

Te recomendamos: