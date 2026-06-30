México invierte 20 mil mdp en “salto tecnológico” del sector salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se invierten 20 mil millones de pesos en equipamiento médico de alta tecnología para las tres instituciones de salud pública del país, en lo que denominó el “salto tecnológico” del sistema de salud.

“Para que tengan una idea, la inversión que estamos haciendo en equipamiento de lo que ya se compró y lo que se va a hacer este año es de alrededor de 20 mil millones de pesos, sin contabilizar lo que podamos seguir comprando del 2027 al 2030“, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

La mandataria explicó que el equipamiento y el personal especializado forman parte del legado de su gobierno, y destacó que se contratan más especialistas que en el pasado, además de que se contempla un Centro de Imagen para que las imágenes viajen hacia los especialistas y no los pacientes.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que se adquirieron 17 resonadores magnéticos de última tecnología para el segundo y tercer nivel de atención en 11 estados, incluyendo Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora. Estos equipos optimizan los tiempos de atención al pasar de 80 a 150 estudios por semana, disminuyen el uso de helio de 50-100 litros a solo siete, tienen túneles más amplios y los resultados se obtienen en 10 a 15 minutos.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que se destinaron 205 millones de pesos para adquirir 2 mil 275 nuevas camas eléctricas, impermeables, retardantes al fuego y antibacteriales, de las cuales mil 75 ya se han instalado en 33 unidades hospitalarias.

Además, se invirtieron 93 millones de pesos en la reconstrucción de tres quirófanos en Monterrey, Nuevo León, con 85 nuevos equipamientos como carros rojos, monitores de signos vitales, unidades de anestesia y microscopios oftalmológicos.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció la creación de la primera Unidad Nacional de Cirugía Fetal pública en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez” en Villahermosa, que permite realizar cirugía a un feto dentro del útero, con tres procedimientos ya realizados y siete en protocolo de estudio.

También informó sobre la incorporación de 174 equipos de alta especialidad con una inversión de más de 4 mil millones de pesos, incluyendo cinco aceleradores lineales, 117 mastógrafos con inteligencia artificial, cinco equipos de resonancia magnética y 47 tomógrafos.

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