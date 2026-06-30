Desarrollan hidrogel que acelera cicatrización de heridas en 72 horas

Un equipo de investigadores desarrolló un hidrogel inyectable capaz de acelerar la cicatrización de heridas, un avance que, durante pruebas de laboratorio, consiguió cerrar lesiones en apenas 72 horas, además de mostrar un alto potencial para la medicina regenerativa, el estudio fue publicado en la revista científica ACS Omega.

El material fue elaborado a partir de fibroína de seda y puerarina, un compuesto natural obtenido de la raíz de kudzu, la combinación permitió crear una estructura resistente y flexible, capaz de ser aplicada mediante una jeringa, posteriormente el gel recupera su forma y permanece en la zona lesionada para favorecer el proceso de reparación.

Las pruebas demostraron que más del 95% de las células permanecieron vivas, mientras que las heridas tratadas presentaron un cierre mucho más rápido en comparación con otros métodos, los investigadores destacaron que el hidrogel mostró estabilidad mecánica y una buena compatibilidad con los tejidos.

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Los especialistas explicaron que el material forma una red de enlaces y soporta el paso por una aguja sin perder sus propiedades, una vez aplicado, vuelve a unirse y se adapta al sitio de la lesión, lo que facilita su permanencia y contribuye al proceso de cicatrización.

El desarrollo está pensado para el tratamiento de tejidos blandos, además de heridas complejas, aunque todavía se encuentra en una etapa experimental, los resultados obtenidos en laboratorio abren la posibilidad de futuras aplicaciones en diferentes áreas de la medicina regenerativa.

Los investigadores señalaron que será necesario realizar nuevas evaluaciones antes de que el hidrogel pueda utilizarse en pacientes, sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora lo convierten en una alternativa prometedora para mejorar la recuperación de heridas.

Editor: Diego González

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