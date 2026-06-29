Pepe Chedraui apoyará a familias tras desbordamiento de Puente Negro

La mañana de este lunes y tras el desbordamiento del vaso regulador Puente Negro, el alcalde de Puebla, Pepe Chedraui, en compañía del secretario de Gobernación municipal, Franco Rodríguez, y el secretario de Seguridad, Félix Pallares, realizó un recorrido por la zona del vaso regulador y en casas aledañas de la colonia Presidente Adolfo López Mateos, donde el edil se comprometió a apoyar a las familias ante la situación vivida.

A filo del mediodía, el alcalde supervisó primero las dos casas dañadas, que presentaron pérdidas materiales, y aseguró que respaldará a las familias, realizando el recuento de los daños para poder hacer la entrega en próximos días.

Posteriormente se trasladó al vaso regulador Puente Negro, donde personal del Sistema Operador de Limpia realiza tareas para retirar basura, botellas y ramas que se encuentran en el vaso y generan taponamientos.

Estoy visitando a las familias y vecinos que resultaron afectados por las lluvias de ayer en la zona del Vaso Regulador Puente Negro. Escuchamos sus necesidades y les reiteramos que cuentan con todo el respaldo del Gobierno de la Ciudad.



Seguimos atentos, con nuestro equipo… pic.twitter.com/0nTJhDf7F5 — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) June 29, 2026

La directora de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil del municipio de Puebla, Adriana Zárate Miranda, señaló que se mantiene el monitoreo de los dos vasos reguladores y que el Puente Negro se encuentra al 45 por ciento de su capacidad.

La lluvia de la tarde-noche del domingo tuvo una duración de dos horas con una intensidad de 60 milímetros, y el vaso regulador Puente Negro se desbordó hacia la vialidad, generando la emergencia de que el agua pudiera ingresar a casas aledañas, por lo que se evacuaron 18 familias de la zona.

Al momento del desbordamiento, Agua de Puebla participó en las labores de desazolve de todas las alcantarillas de la Diagonal, mientras que elementos del Organismo Operador, con maquinaria, retiraron residuos sólidos y lodo para aminorar la salida del agua. Zárate Miranda hizo un llamado a la población a evitar sacar la basura a las calles antes de que llegue el camión y a barrer las entradas de las casas, ya que el 80 por ciento de lo hallado en alcantarillas fue basura y el 20 por ciento ramas de árboles.

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#ÚLTIMAHORA 🚨 Tras las fuertes lluvias de esta tarde se desborda el vaso regular Puente Negro, permanece la circulación cerrada con sentido a la CAPU.



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Hasta este momento, el nivel del agua ha bajado considerablemente, por lo que ya no hay riesgo en ninguno de los vasos reguladores, los cuales se encuentran en niveles normales. Sin embargo, el monitoreo constante de ríos y cauces continuará para prevenir alguna situación de riesgo ante las futuras lluvias en la capital poblana.

“Nosotros llevamos diariamente el monitoreo de los dos vasos reguladores, de las cuencas Alseseca y Atoyac, y de diversos puntos. Tenemos sistemas de alertamiento y multi-alertamiento que nos van indicando cualquier situación para salir de emergencia”, señaló la funcionaria.

Por su parte, la familia Vázquez, cuyo domicilio se encuentra a un costado del Puente Negro, señaló que la lluvia comenzó a las 16:00 horas y empezó a meterse a su casa después de las 17:30 horas. Con el paso de las horas, el agua sucia del Puente Negro comenzó a ingresar a su vivienda.

La familia relató que entró en pánico y desesperación al querer sacar a como de lugar a los pequeños de la casa y a una persona con discapacidad. Fueron elementos de Protección Civil municipal quienes los ayudaron a salir de la vivienda. Al empezar la limpieza, la familia constató que todos sus muebles quedaron completamente destruidos, junto con su ropa y lo poco que tenían.

#Puebla 🗣️ La casa de la familia Vázquez, ubicada en la calle Vicente Guerrero de la colonia Presidente Adolfo López Mateos, fue la más afectada con el desborde del vaso regulador Puente Negro, sufriendo pérdida total de muebles y aparatos, por lo que recibirán apoyo del… pic.twitter.com/rIDq255YuE — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 29, 2026

“Como a las cuatro y media empezó a llover, una lluvia que nunca nos imaginamos. A las cinco de la tarde empezó a subir el agua, entró por la puerta y por el drenaje, y nada pudimos hacer. Tuvimos que sacar a como de lugar a nuestros hijos. Tuvimos pérdida total, de todos lados salió el agua”, señalaron.

Cabe señalar que desde 2014 no se presentaba una lluvia de esta magnitud; en ese año también hubo un desbordamiento del vaso regulador, pero sin daños comparables a los de este 2026.

#Puebla 🗣️ Adriana Zárate Miranda, directora de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil municipal, dijo que, aunque el vaso regulador Puente Negro se encuentra en un 45% de su capacidad, el Organismo Operador de Limpia sigue realizando trabajos de limpieza, mientras que… pic.twitter.com/AVmHzDrQjQ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 29, 2026

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