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lunes, junio 29, 2026
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Pepe Chedraui apoyará a familias tras desbordamiento de Puente Negro

Por:
Amaury Jiménez
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La mañana de este lunes y tras el desbordamiento del vaso regulador Puente Negro, el alcalde de Puebla, Pepe Chedraui, en compañía del secretario de Gobernación municipal, Franco Rodríguez, y el secretario de Seguridad, Félix Pallares, realizó un recorrido por la zona del vaso regulador y en casas aledañas de la colonia Presidente Adolfo López Mateos, donde el edil se comprometió a apoyar a las familias ante la situación vivida.

A filo del mediodía, el alcalde supervisó primero las dos casas dañadas, que presentaron pérdidas materiales, y aseguró que respaldará a las familias, realizando el recuento de los daños para poder hacer la entrega en próximos días.

Posteriormente se trasladó al vaso regulador Puente Negro, donde personal del Sistema Operador de Limpia realiza tareas para retirar basura, botellas y ramas que se encuentran en el vaso y generan taponamientos.

La directora de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil del municipio de Puebla, Adriana Zárate Miranda, señaló que se mantiene el monitoreo de los dos vasos reguladores y que el Puente Negro se encuentra al 45 por ciento de su capacidad.

La lluvia de la tarde-noche del domingo tuvo una duración de dos horas con una intensidad de 60 milímetros, y el vaso regulador Puente Negro se desbordó hacia la vialidad, generando la emergencia de que el agua pudiera ingresar a casas aledañas, por lo que se evacuaron 18 familias de la zona.

Al momento del desbordamiento, Agua de Puebla participó en las labores de desazolve de todas las alcantarillas de la Diagonal, mientras que elementos del Organismo Operador, con maquinaria, retiraron residuos sólidos y lodo para aminorar la salida del agua. Zárate Miranda hizo un llamado a la población a evitar sacar la basura a las calles antes de que llegue el camión y a barrer las entradas de las casas, ya que el 80 por ciento de lo hallado en alcantarillas fue basura y el 20 por ciento ramas de árboles.

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Hasta este momento, el nivel del agua ha bajado considerablemente, por lo que ya no hay riesgo en ninguno de los vasos reguladores, los cuales se encuentran en niveles normales. Sin embargo, el monitoreo constante de ríos y cauces continuará para prevenir alguna situación de riesgo ante las futuras lluvias en la capital poblana.

“Nosotros llevamos diariamente el monitoreo de los dos vasos reguladores, de las cuencas Alseseca y Atoyac, y de diversos puntos. Tenemos sistemas de alertamiento y multi-alertamiento que nos van indicando cualquier situación para salir de emergencia”, señaló la funcionaria.

Por su parte, la familia Vázquez, cuyo domicilio se encuentra a un costado del Puente Negro, señaló que la lluvia comenzó a las 16:00 horas y empezó a meterse a su casa después de las 17:30 horas. Con el paso de las horas, el agua sucia del Puente Negro comenzó a ingresar a su vivienda.

La familia relató que entró en pánico y desesperación al querer sacar a como de lugar a los pequeños de la casa y a una persona con discapacidad. Fueron elementos de Protección Civil municipal quienes los ayudaron a salir de la vivienda. Al empezar la limpieza, la familia constató que todos sus muebles quedaron completamente destruidos, junto con su ropa y lo poco que tenían.

“Como a las cuatro y media empezó a llover, una lluvia que nunca nos imaginamos. A las cinco de la tarde empezó a subir el agua, entró por la puerta y por el drenaje, y nada pudimos hacer. Tuvimos que sacar a como de lugar a nuestros hijos. Tuvimos pérdida total, de todos lados salió el agua”, señalaron.

Cabe señalar que desde 2014 no se presentaba una lluvia de esta magnitud; en ese año también hubo un desbordamiento del vaso regulador, pero sin daños comparables a los de este 2026.

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