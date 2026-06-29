Condusef recupera 5.5 mdp tras reclamaciones en Tamaulipas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que durante el periodo enero-mayo de 2026 atendió 2 mil 590 reclamaciones en el estado de Tamaulipas, lo que representa el 2.2 por ciento del total nacional y un incremento del 23.9 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De las reclamaciones concluidas, se recuperaron 5.5 millones de pesos en favor de los usuarios. El 15.9 por ciento de las reclamaciones correspondió a personas usuarias del municipio de Tampico, el 10.4 por ciento a Ciudad Madero y el 7.9 por ciento a Reynosa.

El 73.8 por ciento de las reclamaciones se resolvieron mediante Gestión Electrónica, un mecanismo ágil de fácil acceso que promueve respuestas claras y oportunas por parte de las instituciones financieras. La Conciliación representó el 7.4 por ciento de los casos, el 17.1 por ciento correspondió a Prácticas de cobranza indebida y el 1.7 por ciento restante a otros procesos legales.

Por tipo de institución, la Banca Múltiple acumuló el 59.6 por ciento de las quejas, seguida por las Aseguradoras con el 11.9 por ciento y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas (SOFOM ENR) con el 10.3 por ciento.

📊 En Tamaulipas la CONDUSEF atendió 2,590 reclamaciones de enero – mayo de 2026.

📍 La mayoría de los casos se concentraron en Tampico, Ciudad Madero y Reynosa.

👉 Lee el #comunicado completo aquí: https://t.co/gTrZTtAPMo pic.twitter.com/ipqHhy3Tqb — CONDUSEF (@CondusefMX) June 29, 2026

Dentro de la Banca Múltiple, las principales causas de reclamación fueron “Consumos no reconocidos”, “Transferencia electrónica no reconocida” y “Solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada”, que en conjunto representaron el 41.6 por ciento de las quejas en ese sector.

En cuanto a los productos financieros, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y crédito personal acumularon el 73.1 por ciento de las reclamaciones recibidas. Del total de reclamaciones en Tamaulipas, el 44.8 por ciento fue presentado por mujeres y el 55.2 por ciento por hombres. Las personas adultas mayores concentraron sus reclamaciones principalmente en tarjeta de crédito, tarjeta de débito y reporte de crédito especial.

El 25.8 por ciento del total de reclamaciones estuvo relacionado con posible fraude (consumos no reconocidos y transferencia electrónica no reconocida).

La favorabilidad al usuario en el estado se ubicó en el 43.6 por ciento. La Condusef puso a disposición de los usuarios diversos canales de atención en su página de internet: el Portal de Queja Electrónica, el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco) para reportar malas prácticas, el Chat en línea, el Centro de Contacto (55 53 400 999) y el correo asesoria@condusef.gob.mx. En Tamaulipas, la Unidad de Atención a Usuarios se encuentra en Carlos González Salas, No. 101, locales 3, 5, 6 y 7, Col. Vista Hermosa, C.P. 89119, Tampico, con correo tampscon@condusef.gob.mx.

Te recomendamos: