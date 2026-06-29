Evaluarán daños por lluvias en comercios del Centro Histórico

La Secretaría de Bienestar estatal y la coordinación de Protección Civil del estado van a evaluar los daños en comercios afectados por las lluvias del domingo pasado en el Centro Histórico para apoyarlos bajo el concepto de Obra Comunitaria, sostuvo el gobernador Alejandro Armenta Mier.

“No hay omisión, llegamos de manera inmediata para atender contingencias; no es complacencia o querer deslindarse por una precipitación pluvial”, sostuvo el mandatario.

Armenta Mier destacó que en este tipo de contingencias la reacción del Gobierno del Estado ha sido efectiva gracias a la maquinaria que adquirió su administración para pavimentar y que le permite retirar los escombros o abrir caminos de manera rápida y no como antes, que esperaban una declaratoria de emergencia y los fondos para este tipo de desastres.

Recordó que en la mañanera de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la respuesta del mandatario por la compra de equipo que les ayudó a abrir los caminos que se cierran.

En este sentido, anunció que dará mantenimiento con cuneteo a las carreteras estatales para evitar que en época de lluvias se afecte el paso.

Asimismo, pidió a la Secretaría de Infraestructura revisar el reporte de daños en la Diagonal Defensores de la República, en La Ciénega, lo cual dijo debió ser causa de las lluvias atípicas.

Agregó que el año pasado se reportó la caída de 22 puentes en el estado por precipitaciones.

🗣️ Armenta Mier destaca la compra de maquinaria propia que además de pavimentaron, sirven para apoyar a damnificados de lluvias. pic.twitter.com/TRv4nxo3hE — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 29, 2026

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Lluvias atípicas

Las lluvias de este domingo fueron atípicas, ya que llovió “mucho” en un periodo corto de tiempo, lo que ocasionó el colapso de los drenajes, sumado a la falta de basura, indicó el coordinador estatal de Protección Civil, Bernabé López.

El funcionario municipal explicó que en un inicio la lluvia era de 65 milímetros y luego alcanzó los 80 mm y generó el colapso en las calles.

Recordó que ya les había advertido a los municipios que hagan campañas de concientización para evitar tirar basura; aparte de los drenajes insuficientes, recordó que estos desechos también provocan encharcamientos.

Lo anterior, ya que adelantó que esperan que este año se esperen temporadas de calor y lluvias más intensas que el año pasado.

PAN ignoró obras complementarias

Por su parte, el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, acusó que obras del gobierno estatal de 2012 de pavimentación hidráulica en el bulevar 5 de Mayo taparon colectores pluviales, además de no hacer obras complementarias.

Además, señaló que Agua de Puebla no cumple con el mantenimiento al drenaje y a otras obligaciones del título de concesión, como no adquirir ni un solo equipo para desazolve.

🗣️ El coordinador de Gabinete, José Luis García, culpó al gobierno estatal panista de 2014 por las inundaciones en bulevar 5 de Mayo, por tapar colectores pluviales con concreto hidráulico y no contemplar obras complementarias.



También culpó a Agua de Puebla por no desasolvar pic.twitter.com/S7Dnb3uWjs — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 29, 2026

Editor: César A. García

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