Habitantes de Cuexpala bloquean carretera por ola de inseguridad

La mañana de este lunes, habitantes de la comunidad de San Bartolo Cuexpala, perteneciente al municipio de Tilapa, bloquearon la carretera Izúcar de Matamoros-Cuautla para exigir mayor seguridad ante el incremento de robos y otros hechos delictivos en la región, así como la recuperación de una camioneta robada con violencia el domingo.

Alrededor de las 08:00 horas, al menos 50 pobladores cerraron la circulación en ambos sentidos con maquinaria de construcción y piedras, lo que afectó el tránsito de automovilistas y transportistas que circulaban por esta importante vía de comunicación de la Mixteca poblana. Únicamente los motociclistas lograban cruzar por la zona.

La protesta se originó tras el asalto registrado la tarde del domingo en la bajada conocida como Campo Ballinas, antes de la entrada a Cuexpala. De acuerdo con los vecinos, un hombre identificado como “El Zorro de Cuexpala” fue despojado de una camioneta Nissan Frontier modelo 2017, color blanco, luego de que sujetos armados lo interceptaron y, bajo amenazas con arma de fuego, lo obligaron a descender de la unidad para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Familiares y amigos difundieron la información en redes sociales para solicitar apoyo en la localización del vehículo; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el paradero de la camioneta.

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Los inconformes señalaron que el robo de la unidad fue el detonante de una problemática que, aseguran, se ha agravado en los últimos meses debido al incremento de robos de vehículos y motocicletas, asaltos a casa habitación, atracos a transeúntes e incluso presuntos casos de cobro de piso.

Al sitio acudió el delegado de Gobernación de la Microregión 22, Omar Escamilla Pliego, quien propuso incorporar a la comunidad a un programa de instalación de cámaras de videovigilancia. No obstante, los manifestantes rechazaron la propuesta al considerar que no atiende la problemática inmediata de inseguridad y reiteraron su exigencia de contar con una patrulla y elementos policiales asignados de manera permanente. Posteriormente, personal de la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo con los pobladores para buscar una solución al conflicto.

Los habitantes advirtieron que no se retirarían del lugar hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades. Finalmente, después de las 15:00 horas, los manifestantes levantaron el bloqueo y reabrieron la circulación en la carretera Izúcar de Matamoros-Cuautla.

Editor: César A. García

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