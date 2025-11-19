Dos incendios en Los Reyes de Juárez son sofocados sin daños mayores

Personal de Protección Civil, Seguridad Pública y Bomberos del estado sofocaron dos incendios que se registraron en Los Reyes de Juárez, sin que estos generaran mayores problemas para la población.

El primer incendio ocurrió en un predio de la cabecera municipal; aunque se desconocen las causas, las llamas se propagaron rápidamente y fueron controladas minutos después gracias a la pronta intervención de los cuerpos de emergencia.

Un segundo incendio se presentó en un terreno de la junta auxiliar de Santiago Acozac, donde la rápida respuesta de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos fue fundamental para contener las llamas. Se sospecha que este incendio pudo haber sido provocado.

Las labores coordinadas permitieron apagar ambos incendios sin que se reportaran daños a viviendas o personas.

