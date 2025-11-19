Encuentran a un hombre sin vida en la carretera Pachuca-Tuxpan

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado con múltiples huellas de violencia en la carretera federal Pachuca–Tuxpan, a la altura de Huauchinango.

La mañana del miércoles 19 de noviembre, vecinos reportaron a emergencias la presencia de un hombre aparentemente inconsciente al pie de la carretera.

Agentes de la Policía Municipal y Estatal, junto con paramédicos, se trasladaron al lugar, donde confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Aunque no se ha revelado la identidad del occiso, se sabe que presentaba múltiples golpes en rostro, cabeza y tórax, compatibles con lesiones por atropellamiento.

Al no haber certeza sobre la causa del fallecimiento, la Fiscalía General del Estado (FGE) fue notificada para realizar los análisis forenses e iniciar las investigaciones correspondientes.

