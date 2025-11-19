Encuentran a un hombre sin vida en la carretera Pachuca-Tuxpan

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado con múltiples huellas de violencia en la carretera federal Pachuca–Tuxpan, a la altura de Huauchinango.
La mañana del miércoles 19 de noviembre, vecinos reportaron a emergencias la presencia de un hombre aparentemente inconsciente al pie de la carretera.
Agentes de la Policía Municipal y Estatal, junto con paramédicos, se trasladaron al lugar, donde confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Te puede interesar: Hombre pierde la vida y otro resulta herido durante ataque en Texmelucan
Aunque no se ha revelado la identidad del occiso, se sabe que presentaba múltiples golpes en rostro, cabeza y tórax, compatibles con lesiones por atropellamiento.
Al no haber certeza sobre la causa del fallecimiento, la Fiscalía General del Estado (FGE) fue notificada para realizar los análisis forenses e iniciar las investigaciones correspondientes.
Editor: César A. García