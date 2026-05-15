Aprueban exhorto para mantenimiento de drenaje en 19 municipios

Con el objetivo de evitar inundaciones en la temporada de lluvias, la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso aprobó un proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los 19 municipios que integran la zona metropolitana del Estado, para que en el ámbito de su competencia realicen el mantenimiento y desazolve de la red de drenaje y alcantarillado de sus calles, avenidas y bulevares.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, promovente de la propuesta, señaló que uno de los efectos del cambio climático se manifiesta en las lluvias severas, que provocan inundaciones, el colapso de la red de drenaje y alcantarillado y la afectación en el patrimonio de las personas.

La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez destacó la necesidad de implementar acciones para la prevención de inundaciones, pero también de sensibilizar a la ciudadanía para que no tire basura en las calles. Por su parte, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez expuso que los Ayuntamientos deben destinar recursos y ejercerlos para el desazolve del drenaje y alcantarillado.

En otro momento, las y los integrantes de la Comisión avalaron el acuerdo por el que se exhorta a los 19 municipios que integran la zona metropolitana del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades competentes, diseñen, implementen y, en su caso, gestionen acciones en materia de vivienda, con el fin de brindar opciones para garantizar este derecho en sus respectivas demarcaciones.

Al respecto, la diputada promovente del exhorto, Fedrha Suriano, destacó que se pretende fortalecer una visión de coordinación institucional, que impulse acciones con mayores oportunidades para las familias poblanas, con lo que se pone en el centro a las personas para que cuenten con una vivienda digna y un entorno de bienestar.

En la sesión estuvieron presentes las y los diputados Fedrha Isabel Suriano Corrales, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Angélica Patricia Alvarado Juárez, Celia Bonaga Ruiz y Elisa Limon Balderrabano, así como los diputados Óscar Mauricio Céspedes Peregrina y Jaime Alejandro Aurioles Barroeta.

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