Bloquean Valsequillo tras detención de pobladores de Santo Tomás Chautla

Alrededor de las 18:30 horas de este jueves, activistas y vecinos de Santo Tomás Chautla realizaron un bloqueo en ambos carriles del bulevar Valsequillo después de la detención de dos pobladores en inmediaciones del relleno sanitario de Chiltepeque.

Como medida de presión, el grupo de al menos 60 manifestantes tomó un autobús de RUTA y lo cruzó sobre la vialidad, además de cerrar la Avenida Libertad, para exigir que la empresa RESA de la familia Abed cumpla los términos de la clausura que Profepa impuso por el manejo negligente de lixiviados.

Activistas de Santo Tomás Chautla aseguraron que convocarían a los habitantes de esta junta auxiliar y de otras demarcaciones en próximos días para bloquear totalmente el paso de camiones recolectores de basura al relleno sanitario de Chiltepeque si la empresa Residuos Sanitarios (RESA) no acata la clausura impuesta por Profepa esta madrugada.

#Puebla 👇🏻 Activistas y vecinos de Santo Tomás Chautla mantienen bloqueado el bulevar Valsequillo a la altura del kilómetro 10 ya que exigen que la empresa RESA cumpla la clausura impuesta por la PROFEPA por irregularidades, además de que piden les sean devueltos dos vecinos de… pic.twitter.com/kY7nLTGnpe — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 15, 2026

Durante el día se registró tensión afuera del relleno, y pobladores de la junta auxiliar acusaron que policías detuvieron a dos de los manifestantes sin que se sepa su paradero.

Alrededor de las 19:30 horas, un representante de Gobernación estatal inició el diálogo con los activistas para llegar a un acuerdo. Fue alrededor de las 20:00 horas que la circulación fue abierta después del diálogo. Sin embargo, los manifestantes señalaron que en caso de que los habitantes detenidos no sean liberados en las próximas horas, podrían manifestarse el día de mañana viernes.

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