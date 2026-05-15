20.6 C
Puebla City
jueves, mayo 14, 2026
Inicio Puebla

Bloquean Valsequillo tras detención de pobladores de Santo Tomás Chautla

Por:
Amaury Jiménez
-
10
Exigen a la empresa RESA cumplir la clausura impuesta por Profepa por manejo negligente de lixiviados.

Alrededor de las 18:30 horas de este jueves, activistas y vecinos de Santo Tomás Chautla realizaron un bloqueo en ambos carriles del bulevar Valsequillo después de la detención de dos pobladores en inmediaciones del relleno sanitario de Chiltepeque.

Como medida de presión, el grupo de al menos 60 manifestantes tomó un autobús de RUTA y lo cruzó sobre la vialidad, además de cerrar la Avenida Libertad, para exigir que la empresa RESA de la familia Abed cumpla los términos de la clausura que Profepa impuso por el manejo negligente de lixiviados.

Activistas de Santo Tomás Chautla aseguraron que convocarían a los habitantes de esta junta auxiliar y de otras demarcaciones en próximos días para bloquear totalmente el paso de camiones recolectores de basura al relleno sanitario de Chiltepeque si la empresa Residuos Sanitarios (RESA) no acata la clausura impuesta por Profepa esta madrugada.

Durante el día se registró tensión afuera del relleno, y pobladores de la junta auxiliar acusaron que policías detuvieron a dos de los manifestantes sin que se sepa su paradero.

Alrededor de las 19:30 horas, un representante de Gobernación estatal inició el diálogo con los activistas para llegar a un acuerdo. Fue alrededor de las 20:00 horas que la circulación fue abierta después del diálogo. Sin embargo, los manifestantes señalaron que en caso de que los habitantes detenidos no sean liberados en las próximas horas, podrían manifestarse el día de mañana viernes.

Te recomendamos:

Muy bueno para ser real; alertan por falsos empleos durante Mundial 2026

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Armenta buscará capacitar a jóvenes en áreas tecnológicas

Renato León A. -

Puebla suma 5 mil 322 llamadas al 911 por violencia contra la mujer

Guillermo Pérez Leal -