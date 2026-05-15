Audi agradece a Armenta apertura al sector automotriz

El gobernador Alejandro Armenta sostuvo una reunión de trabajo con André Richter, presidente ejecutivo de Audi México, y directivos de la empresa, para fortalecer alianzas estratégicas con la iniciativa privada a favor del desarrollo del estado de Puebla.

Durante el encuentro, Richter agradeció la apertura y disposición que existe en Puebla con el sector automotriz, además de compartir las acciones que impulsa la empresa para fortalecer el cuidado del medio ambiente a través de la estrategia Mission Zero, destacando el objetivo de cero descargas.

El mandatario estatal reiteró que Puebla seguirá siendo aliado de la industria automotriz que impulsa el desarrollo con bienestar.

“Gracias, André Richter, presidente ejecutivo de Audi México por esta reunión y por la disposición de seguir construyendo juntos oportunidades para Puebla, una tierra con gran historia en el sector automotriz”, escribió posteriormente el mantario estatal.

Gracias, André Richter, presidente ejecutivo de @AudideMexico, por esta reunión y por la disposición de seguir construyendo juntos oportunidades para Puebla, una tierra con gran historia en el sector automotriz. 🚗🤝🏻⚙️ pic.twitter.com/xLUzNdiYId — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) May 15, 2026

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