Cuautlancingo refrenda alianza con Pericos de Puebla

Con el objetivo de seguir impulsando el deporte y fortalecer la integración social a través de actividades recreativas y formativas, el Gobierno Municipal de Cuautlancingo firmó por segundo año consecutivo un convenio de colaboración con el Club de Béisbol Pericos de Puebla.

El acuerdo fue suscrito por el presidente municipal, Omar Muñoz, y el director comercial y de marketing del Club de Béisbol Pericos de Puebla, Manuel de Jesús Valenzuela Valenzuela, en las instalaciones del Estadio Hermanos Serdán.

Durante su intervención, el alcalde destacó que este convenio tiene como objetivo fortalecer la convivencia familiar y fomentar la integración social a través del deporte, principalmente entre niñas, niños y jóvenes del municipio. Recordó que durante el año pasado se realizaron visitas al estadio y convivencias con jugadores, en coordinación con el DIF Municipal.

Asimismo, informó que el Ayuntamiento trabaja en la rehabilitación de espacios deportivos para fortalecer la práctica del béisbol en el municipio y generar más oportunidades para las juventudes.

“El deporte también es una herramienta de transformación y va a tener mucha presencia como eje rector en las políticas públicas y los programas de nuestro gobierno”, expresó.

Este convenio permitirá desarrollar acciones conjuntas en beneficio de las y los habitantes del municipio, entre ellas actividades deportivas, clínicas de béisbol, visitas guiadas para niñas y niños, así como la promoción de eventos que fomenten la sana convivencia y el acceso al deporte.

Por su parte, Manuel de Jesús Valenzuela Valenzuela señaló que esta alianza permitirá acercar más beneficios a trabajadores del Ayuntamiento y familias de Cuautlancingo, mediante descuentos, boletos gratuitos y experiencias deportivas para jóvenes y deportistas del municipio.

Detalló que como parte del convenio se otorgarán descuentos del 25% en taquilla para empleados municipales, además de boletos para jornadas especiales y visitas guiadas al estadio, con el propósito de fortalecer la cercanía de las familias con el deporte profesional.

“La casa de los Pericos es su casa”, expresó el directivo, al reiterar la disposición del club para continuar trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento.

Con esta alianza, el Ayuntamiento de Cuautlancingo reafirma su compromiso de generar oportunidades para la convivencia familiar, el impulso al deporte y el fortalecimiento del tejido social.

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