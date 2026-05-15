Alcalde de Chignahuapan acepta investigación tras fiesta de XV años

El presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, aceptó someterse al proceso de investigación iniciado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena por presuntos actos de “frivolidad”.

A través de un comunicado, el edil dijo aceptar el llamado a la mesura realizado por la dirigencia nacional, reconociendo que los integrantes del movimiento deben ser ejemplo de congruencia.

Esto luego de que fuera exhibido en redes sociales por la lujosa fiesta de XV años que organizó para su hija, evento que fue criticado por ir en contra de la “austeridad” que pregona Morena.

“Me comprometo a revisar mi actuar con mayor cuidado, priorizando siempre la transparencia y el servicio a la gente”, señaló el edil, quien aseguró que acatará con respeto la resolución que determine el órgano interno del partido.

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En el pronunciamiento dirigido a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, también defendió su gestión en el municipio de Chignahuapan.

Rivera Trejo afirmó que recibió un municipio sumido en la inseguridad y la ingobernabilidad, pero que hoy cuenta con “récords históricos” en materia de seguridad, además de haber realizado 170 obras de infraestructura en coordinación con los gobiernos federal y estatal.

La polémica que originó este proceso se desató el pasado fin de semana, tras la difusión de videos de la lujosa fiesta en la Hacienda Atlamaxac, cuya organización se estima en más de un millón de pesos.

La indignación ciudadana creció cuando se denunció que el Ayuntamiento presuntamente pavimentó el acceso a dicha hacienda apenas unos días antes del evento privado.

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