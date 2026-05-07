Cuautlancingo realiza segunda Feria Profesiográfica 2026

Con el propósito de orientar a las y los jóvenes en la elección de su futuro académico y profesional, el Gobierno municipal de Cuautlancingo, a través de la Dirección de Educación, Deporte y Juventud y la Jefatura de Programas de Atención a la Juventud, realizó la segunda Feria Profesiográfica 2026, espacio que acercó información sobre universidades, carreras, becas y oportunidades de desarrollo para la juventud del municipio.

En esta jornada participaron más de 60 instituciones educativas, entre universidades públicas y privadas, además del ICATEP y la Universidad del Deporte de Puebla, las cuales presentaron su oferta académica, planes de estudio, requisitos de ingreso y programas de apoyo educativo.

Durante su mensaje, el presidente municipal Omar Muñoz afirmó que las juventudes representan la principal motivación del trabajo que realiza el gobierno municipal.

El edil reconoció la participación de las instituciones educativas y autoridades presentes al destacar que este tipo de encuentros permite acercar herramientas y oportunidades para que las y los estudiantes tomen decisiones informadas sobre su futuro profesional.

Asimismo, subrayó el crecimiento económico y poblacional que ha tenido el municipio, así como la importancia de fortalecer el sector educativo para disminuir el rezago histórico en esta materia.

Finalmente, exhortó a las y los jóvenes a elegir con responsabilidad y convicción la carrera profesional que desean estudiar, sin dejar de lado sus metas y proyectos de vida.

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