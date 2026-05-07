Pepe Chedraui inaugura la exposición “Viajando con Timoteo”

Como parte del impulso a la cultura y las expresiones artísticas en espacios públicos, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, inauguró en la Galería de Arte del Palacio Municipal la exposición “Viajando con Timoteo. El mundo como escenario”, del artista mexicano Rodrigo de la Sierra.

La muestra presenta una propuesta artística que explora la condición humana desde distintas perspectivas, a través del personaje “Timo”, figura emblemática creada por el artista y concebida como un alter ego de la sociedad contemporánea.

En este sentido, el presidente municipal destacó la importancia de esta exposición y tenerla en el museo más importante de Puebla, que es el Centro Histórico. Asimismo, destacó que está nueva muestra para el disfrute de todas las poblanas y poblanos de la ciudad y se refrenda el compromiso de acercar las artes en Puebla, Capital de la Cultura Americana 2026.

Asimismo, afirmó que esta proyección cultural y artística se lleva a cabo siguiendo la visión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del gobernador, Alejandro Armenta.

A través del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP), que dirige Anel Nochebuena Escobar, en el Zócalo de la Ciudad de Puebla se exhiben 13 esculturas monumentales y una más en el Pasaje, las mismas que invitan a las y los visitantes a interactuar con el arte desde la cotidianidad.

Paralelamente, la Galería de Arte del Palacio Municipal alberga 23 piezas de mediano formato y obra bidimensional, entre las que destacan la serie Ego y la pieza Look Up.

La exposición propone una experiencia de reflexión e introspección mediante la sátira, la ironía y la crítica social características de la obra de Rodrigo de la Sierra, consolidando a Puebla como un referente cultural y artístico.

“Viajando con Timoteo. El mundo como escenario” permanecerá abierta al público hasta el 16 de julio de 2026, con entrada libre, en la Galería de Arte del Palacio Municipal, en un horario de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

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