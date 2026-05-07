Avalan acuerdos para fortalecer infraestructura carretera en Puebla

La Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó el acuerdo para exhortar a los ayuntamientos y a los concejos municipales del Estado para que diseñen y ejecuten una estrategia para el retiro de los obstáculos irregulares que limiten la movilidad peatonal; así como considerar la instalación, mantenimiento y mejora, según corresponda, de infraestructura para la movilidad accesible, como guías podotáctiles y semáforos sonoros, con el fin de garantizar la movilidad segura, eficiente y accesible, en especial de las personas con discapacidad y adultas mayores.

De igual manera, avaló el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura del Estado, así como a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Centro Puebla, para que, en coordinación con los ayuntamientos de los veintitrés municipios incluidos en la Declaratoria de Desastre Natural por fenómenos hidrometeorológicos publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de octubre de 2025, realicen la evaluación técnica integral de la infraestructura carretera, caminos, puentes y demás vías de comunicación afectadas, e implementen las acciones de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción que resulten necesarias.

Asimismo, se aprobó el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura del Estado y al Organismo Público Descentralizado denominado “Carreteras de Cuota Puebla”, para que, en coordinación con los ayuntamientos de la entidad, realicen el diagnóstico de las carreteras y autopistas estatales, con el fin de implementar las acciones de rehabilitación, ampliación y equipamiento necesarias para mejorar la conectividad y garantizar la movilidad eficiente y segura de las personas usuarias.

En su intervención, la diputada Floricel González Méndez señaló que desde el Congreso del Estado se continuará impulsando acciones que garanticen bienestar para la población y que contribuyan a una Puebla más segura y mejor comunicada.

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