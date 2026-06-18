Noche de Museos incluirá por primera vez a Parque Sendela

Para celebrar el Día del Padre en un ambiente familiar y apreciando la riqueza de la ciudad de Puebla, la Noche de Museos de este próximo sábado 20 de junio incluye por primera vez a 100 accesos gratuitos a la Estrella de Puebla y el carrusel de Parque Sendela, anunció el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas.

Al pie de la noria y acompañado por Katia Alonso, el funcionario agradeció la suma de Parque Sendela a este programa, que refuerza la oferta de entretenimiento de este programa, así como a los 75 establecimientos comerciales que preparan descuentos, promociones y precios especiales para quienes hayan acudido a los recintos y posteriormente lleguen con ellos.

Agregó que con su participación, las 32 galerías, museos y espacios culturales que recibirán a visitantes y turistas en horario extendido y gratuito, contribuyen a reforzar la vocación turística de la ciudad de Puebla, además de promover la apropiación de los espacios públicos por parte de las y los ciudadanos, e incentiva la derrama económica por el consumo en los restaurantes, cafeterías y demás servicios aliados.

Por su parte, Katia Alonso, directora comercial de Parque Sendela, subrayó que el equipo comenzará a distribuir los accesos gratuitos a la Estrella de Puebla y el carrusel, a partir de las 17:00 horas, a las primeras 100 personas que asistan, mientras que el resto podrá gozar de un precio preferencial de 2 x 1.

Mientras que Karina Gómez Constantino, representante de π.π Café. Cristales. Libros, una cafetería con un concepto innovador, que para este sábado ha preparado una exhibición de cuarzos y minerales, además de su acervo bibliográfico y bebidas, que pueden disfrutar todos los que lleguen a esta cafetería.

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