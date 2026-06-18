Plantean reforzar seguridad escolar con participación ciudadana

En sesión pública ordinaria del Congreso del Estado, el diputado Elías Lozada Ortega y la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala presentaron una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de incorporar la figura de enlace ciudadano dentro de las brigadas de seguridad escolar.

Se pretende que esta figura sea desempeñada por un representante de los comités de seguridad vecinal o asociaciones de colonos legalmente constituidas en el área circundante del plantel educativo. Su participación tendrá carácter honorífico, voluntario y permanente, con derecho a voz, pero sin voto, garantizando así que las decisiones continúen correspondiendo a los integrantes formalmente establecidos por la ley.

Para tal efecto, se propone reformar la fracción II del artículo 17 y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 12 de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

Para su estudio y resolución correspondiente, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Educación.

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