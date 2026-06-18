MC propone cuota laboral LGBT+ en el sector público de Puebla

En el marco del Mes del Orgullo, la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, presentó un paquete de iniciativas ante el Congreso del Estado que busca, entre otras cosas, hacer obligatoria la contratación de personas de la comunidad LGBT+ en el sector público.

La propuesta plantea reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Orgánica Municipal para fijar que al menos el dos por ciento de la plantilla laboral del gobierno estatal y los 217 ayuntamientos debe estar conformada por personas de la diversidad sexual.

La legisladora expuso que esta medida de acción afirmativa no busca relajar los filtros de reclutamiento ni exentar a los aspirantes de cumplir con las capacidades técnicas requeridas, sino garantizar la inclusión laboral de un sector históricamente discriminado.

“No se trata de eliminar requisitos, sino de reconocer que la igualdad por sí sola no siempre es suficiente para derrumbar barreras que durante años han limitado el acceso de determinadas personas a oportunidades laborales en condiciones de igualdad”, expuso.

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Otra de las reformas tiene como objetivo garantizar que las parejas compuestas por mujeres o personas trans puedan acceder a la reproducción asistida para tener hijas e hijos, con derechos civiles plenamente reconocidos.

Con las modificaciones al Código Civil del Estado, se busca evitar que las parejas de mujeres tengan que recurrir a largos y desgastantes procesos judiciales para que puedan reconocer legalmente a sus hijos.

Además, plantea prohibir explícitamente cualquier tipo de discriminación en contra de personas de la tercera edad pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, haciendo extensiva esta obligación tanto a las dependencias públicas como a las instituciones privadas.

Las iniciativas de Suriano Corrales, presentadas durante sesión ordinaria, fueron turnadas a comisiones del Congreso local para su análisis y posible aprobación.

#Puebla 🗣️ La diputada local de MC, Fedrha Suriano, presentó ante el @CongresoPue un paquete de iniciativas para fortalecer los derechos jurídicos de la comunidad LGBT+.



Entre las reformas, destaca que las parejas conformadas por mujeres puedan o personas trans acceder a… pic.twitter.com/EDdrY7GyO7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 18, 2026

Editor: César A. García

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