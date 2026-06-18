Piden que SSP Puebla asuma seguridad en Acatlán de Osorio

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, Julio Huerta Gómez, consideró necesario que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal asuma el control de la seguridad en Acatlán de Osorio.

En entrevista, el diputado de Morena sostuvo que la intervención estatal es urgente debido a que el mando policial municipal se encuentra acéfalo, ya que fue legal la destitución del secretario de Seguridad, aprobada el pasado 15 de junio por la mayoría del Cabildo.

En ese sentido, contradijo los dichos de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, quien calificó de ilegal la remoción del secretario de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez López, y del secretario general del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez.

Al respecto, Huerta Gómez aclaró que no existió alguna irregularidad en la remoción, pues los regidores sí están facultados para la destitución de funcionarios públicos con puestos de confianza.

“Pueden sesionar cuando haya más de un tercio de las regidoras y los regidores que estén de acuerdo en tener una sesión extraordinaria y pueden incidir en el secretario general para que convoque y lleve a cabo la sesión”, explicó.

El legislador reiteró que el Congreso del Estado se mantiene a la espera de recibir el expediente oficial con la solicitud formal para iniciar el proceso de revocación de mandato en contra de la presidenta municipal emanada de Morena.

#Puebla 🗣️ El presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso de Puebla, Julio Huerta, consideró necesario que la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal asuma el control de la seguridad en el municipio de Acatlán de Osorio.



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Congreso, impedido para intervenir

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, reiteró que el Congreso local está impedido de intervenir en el conflicto, pues todavía no cuentan con una solicitud oficial del Cabildo de Acatlán.

Aunque reconoció que la instalación de un concejo municipal sería una posibilidad a analizar, por el momento no pueden proceder, al no haber recibido todavía la solicitud de destitución en contra de Guadalupe Bárcenas.

Editor: César A. García

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