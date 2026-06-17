Morena Puebla presume amplia baraja de perfiles rumbo al 2027

En la antesala de que se definan las reglas para la selección de candidaturas en Morena para el 2027, la dirigencia en Puebla afirmó que cuentan con una baraja amplia de perfiles competitivos, mientras que en los partidos de oposición “la caballada está muy flaca”.

El vocero del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Agustín Guerrero Castillo, apuntó que el alto interés de hombres y mujeres por abanderar las candidaturas del partido es un reflejo de la fuerza que poseen de cara a la elección del próximo año.

Detalló que la dirigencia nacional, encabezada por Ariadna Montiel, presentará este miércoles la convocatoria oficial para las 17 gubernaturas que se renovarán en el 2027.

En el mes de agosto se emitirán los términos para competir por las 500 diputaciones del Congreso de la Unión, de las cuales, 16 corresponden a Puebla.

En tanto, en los meses de septiembre y noviembre, respectivamente, se desahogarán los lineamientos para las 217 alcaldías y las 26 diputaciones del Congreso local.

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En ese sentido, Guerrero Castillo previó que decenas de aspirantes se inscribirán en los procesos internos para abanderar las candidaturas de Morena.

“Qué bueno que haya tantos aspirantes. Yo la verdad es que tengo contabilizados más de los nueve que he visto en redes sociales. Eso habla de la potencia y la fuerza de Morena”, expresó.

Resaltó que un escenario completamente opuesto viven en el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), donde carecen de perfiles interesados en participar.

Inclusive se mofó del reciente “destape” del senador Néstor Camarillo Medina por la alcaldía de la capital, a quien la dirigencia estatal de MC le tuvo que poner freno.

“Yo veo que en otros partidos la caballada está muy flaca. En el PRI no veo quién levante la mano. El otro día en MC levantó la mano Néstor Camarillo y la presidenta le dio un manotazo para que no se ande adelantando. Y en el PAN, pues ya vimos que no hay”, comentó.

Editor: César A. García

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