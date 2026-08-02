Armenta y Nacho Mier sostienen reunión para coordinar trabajo en Puebla

En la antesala del arranque del proceso interno de Morena rumbo a las elecciones de 2027, el gobernador Alejandro Armenta Mier, y el senador Ignacio Mier Velazco sostuvieron una reunión privada de trabajo en la que refrendaron su disposición de mantener la coordinación en favor del estado.

El encuentro se llevó a cabo este domingo 2 de agosto en las oficinas del Ejecutivo estatal y representa la segunda aparición pública conjunta de ambos líderes políticos este año, pues en febrero coincidieron en la celebración del cumpleaños del exgobernador Manuel Bartlett Díaz.

El senador Ignacio Mier dio a conocer primero la reunión a través de sus redes sociales, donde señaló que dialogaron sobre “el pasado, presente y futuro” de Puebla.

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Esta mañana me reuní con Alejandro Armenta Mier (@armentapuebla_ ), Gobernador del maravilloso estado de Puebla; platicamos del pasado, presente y futuro de nuestra potente entidad.



Hoy confirmamos nuestra convicción y alianza para avanzar cada día más en el bienestar y… pic.twitter.com/FsLSALZ2S6 — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) August 2, 2026

Asimismo, aseguró que ambos “confirmamos nuestra convicción y alianza para avanzar cada día más en el bienestar y prosperidad de las familias poblanas”, y añadió que “unidos la tarea es mejor y se complica menos”.

Minutos después, el gobernador Alejandro Armenta agradeció la visita del legislador federal, además señaló que la reunión de trabajo tuvo como propósito contribuir al bienestar de las y los poblanos.

Los dos políticos difundieron la misma fotografía del encuentro, en la que aparecen abrazados, aunque en años anteriores mantuvieron diferencias, principalmente en 2024 durante la contienda interna de Morena por la candidatura a la gubernatura de Puebla.

La reunión ocurre en la antesala de la emisión de la convocatoria y del registro de aspirantes de Morena para las candidaturas a diputaciones federales en Puebla, programados para este lunes 3 de agosto, rumbo al proceso electoral de 2027, en el que además se renovarán diputaciones locales y las 217 presidencias municipales.

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