Pável Gaspar llama a endurecer leyes contra el acoso sexual tras agresión a Claudia Sheinbaum

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, consideró necesario aumentar sanciones penales y reforzar leyes contra el acoso sexual, tras la agresión que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista este miércoles, el coordinador de la bancada de Morena manifestó su rechazo al hecho ocurrido ayer en la Ciudad de México, cuando un sujeto tocó lascivamente a la presidenta mientras caminaba por el Centro Histórico.

Al respecto, señaló que se trata de un tema que debería avergonzar e indignar a todos los hombres, ya que deja entrever la violencia machista que prevalece en el país.

Además, resaltó que no solo se trata de un agravio a la investidura presidencial, sino de un problema que sufren decenas de mujeres mexicanas diariamente.

En ese sentido, el diputado señaló que revisarán las leyes actuales para garantizar la prevención y erradicación de la violencia sexual contra las mujeres.

También indicó que, en caso de resultar necesario, podrían endurecer las penas por delitos sexuales en el Código Penal de Puebla.

“Será para todas las mujeres; los hombres requerimos conciencia. Como hombre, no como diputado ni como presidente del Congreso, me sentí indignado y apenado por el tema cultural; entonces, creo que desde el Congreso vamos a reformar el marco jurídico”, dijo.

