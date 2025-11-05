Detienen a “El Gama”, presunto responsable de violencia en Puebla

Derivado de diversas labores policiales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvo a Marvin N., alias “El Gama”, presuntamente vinculado con distintos hechos violentos en el norte de la capital.

En la intervención que tuvo lugar en el Barrio de Santiago, las fuerzas de seguridad también lograron la detención de una mujer identificada como Liliana N., y el aseguramiento de dinero en efectivo y envoltorios con posible droga.

Marvin N., alias “El Gama”, era un objetivo prioritario para las autoridades poblanas, debido a su presunta participación en distintos hechos violentos en colonias del norte de la capital poblana.

Las personas detenidas y los elementos materiales de prueba quedaron a disposición de la autoridad ministerial para las diligencias correspondientes.

El Gobierno del Estado, que encabeza Alejandro Armenta, refrenda el compromiso de trabajar coordinadamente con autoridades federales, a fin de mantener a Puebla como un lugar seguro.

