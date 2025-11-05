Inician operaciones 300 Agentes de Proximidad Vial en Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), puso en marcha la operación de los Agentes de Proximidad Vial, una estrategia que marca un nuevo capítulo en la prevención, la orientación y la protección en beneficio de quienes transitan por las vialidades de la entidad.

Los más de 300 agentes, hombres y mujeres con formación universitaria y capacitación especializada en la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla (UCIPS), se integran a las labores de campo con la misión de promover el respeto entre peatones, ciclistas y automovilistas, así como fortalecer la convivencia responsable en el espacio público.

En el marco del inicio de operaciones de la nueva Dirección de Proximidad Vial, el agente Teo Ortega Castelán explicó que su labor principal es fomentar la conciencia y la cultura vial entre la ciudadanía, orientada tanto a peatones como a conductores sobre el correcto uso de señalamientos y semáforos. Ortega subrayó que todos los agentes están debidamente capacitados para brindar apoyo y generar confianza, con el propósito de lograr un tránsito más seguro y ordenado. Además, resaltó que este modelo busca consolidarse a nivel nacional como un referente en la prevención y educación vial.

Para el ciudadano Carlos Caballero, la incorporación de los agentes representa una medida positiva y necesaria para mejorar la seguridad en las calles de Puebla. Consideró que esta iniciativa retoma las buenas prácticas que antes realizaban los agentes de tránsito en las esquinas, contribuyen a reducir accidentes y agilizar el flujo vehicular. Caballero señaló que la presencia de los agentes beneficia especialmente a los peatones, quienes muchas veces no son respetados por los automovilistas. Aplaudió que el gobierno de Puebla escuche las opiniones ciudadanas y mantenga una comunicación cercana, asegurando que entre más constante sea la vigilancia, mayor será la seguridad para todos.

Con la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la SMT asume de manera plena la función de seguridad vial, en vialidades de jurisdicción estatal, con un enfoque moderno, preventivo y ciudadano, en sintonía con la visión de un gobierno humanista y comprometido con la vida y el bienestar de las personas.

La puesta en marcha de los Agentes de Proximidad Vial forma parte del proceso integral de reordenamiento y transformación de la movilidad y el transporte en Puebla, impulsado por el gobernador Alejandro Armenta, con el propósito de garantizar traslados más seguros y ordenados.

Te recomendamos: