Inauguran vuelo directo entre Puebla y Guadalajara; esto debes saber

A partir de este 5 de noviembre, Puebla cuenta con un vuelo directo a Guadalajara, con lo que se fortalecerá la conectividad aérea de la entidad a otros puntos nacionales e internacionales, principalmente hacia los Estados Unidos.

La mañana de este miércoles, la aerolínea Volaris realizó el vuelo inaugural de la nueva ruta que contará con dos vuelos, uno por la mañana, todos los días; y otro por la noche, cuatro veces a la semana.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico, Víctor Gabriel Chedraui indicó que al llegar al aeropuerto de Guadalajara los usuarios podrán tomar otros destinos dentro del país como Mexicali, Monterrey, Tulum, Los Cabos, Tapachula.

Asimismo, dijo que a partir de ahí se pueden conectar los horarios a distintas ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Las Vegas, California, Oakland, Portland; o bien hacia otros países de Sudamérica.

Explicó que el costo de los boletos dependerá de la temporada, además que los aviones tienen una capacidad para transportar a 150 pasajeros.

Indicó que la apertura de más vuelos comerciales dependerá de la oferta y demanda que las propias aerolíneas observen si es costeable para determinar más destinos directos o frecuencias; y de esa manera no abrir rutas que después de un tiempo deben cerrar.

Lo que sí mencionó es que hay planes de un nuevo vuelo de carga, del que pronto se darán más detalles.

“Es el principio de tener un gran aeropuerto hay planes de remodelación, se están dando los pasos pero de manera firme”, acotó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo destacó que con el vuelo a Guadalajara se puede llegar a más de 100 destinos nacionales e internacionales, por ello consideró que se trata de una mejor opción para no tener que partir desde la Ciudad de México.

