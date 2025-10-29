Vuelos conectarán Puebla-Guadalajara a partir del 5 de noviembre

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, anunció que el próximo 5 de noviembre se realizará el vuelo inaugural Puebla–Guadalajara, operado por la aerolínea Volaris, con dos frecuencias diarias.

En entrevista, el funcionario destacó que esta nueva ruta directa entre el Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, en Huejotzingo, y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, forma parte de la estrategia estatal para diversificar destinos y fortalecer el uso de la terminal aérea poblana.

Explicó que esta conexión ampliará las opciones para el turismo y los negocios, además de facilitar enlaces desde Guadalajara hacia otros destinos nacionales o internacionales.

Asimismo, adelantó que se trabaja en la posibilidad de concretar un vuelo Puebla–Los Ángeles, con escala en alguna ciudad fronteriza del norte del país, lo que permitiría a los usuarios reducir tiempos y costos en comparación con los vuelos que parten desde la Ciudad de México.

En ese contexto, lamentó la reciente cancelación por parte del gobierno de Estados Unidos de 13 rutas de aerolíneas mexicanas desde los aeropuertos Felipe Ángeles y Benito Juárez de la Ciudad de México.

Sin embargo, consideró que esta medida podría representar una oportunidad para el fortalecimiento de vuelos regionales, como el de Puebla–Guadalajara, ya que las aerolíneas podrían reubicar parte de sus operaciones en aeropuertos alternos y ampliar su conectividad hacia Estados Unidos a través de nuevas escalas.

