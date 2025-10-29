Solicita 313 mdp el Congreso de Puebla para Ejercicio Fiscal 2026

El Congreso de Puebla solicitó un presupuesto de 313.7 millones de pesos para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que refleja un incremento del 10 por ciento respecto al 2025.

En tanto, la Auditoría Superior del Estado (ASE) proyecta ejercer 247 millones para el próximo año, lo cual representa un aumento de apenas el 0.1 por ciento.

Así lo establece el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Poder Legislativo, aprobado este jueves en sesión ordinaria.

Las diputadas y diputados locales del Pleno avalaron, por unanimidad de votos, la estimación presupuestal que será enviada a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para su autorización.

La mayor parte de los recursos solicitados por el Congreso se concentra en el Capítulo 3000, que absorbe más de la mitad de los fondos para cubrir servicios, mantenimiento y apoyo legislativo, con un total de 183.6 millones de pesos.

🙋🏽🙋🏻‍♀️#SesiónOrdinaria || La LXII Legislatura avaló el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política por el que se propone el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 del Honorable Congreso del Estado y de la Auditoría Superior del Estado. #CongresoDePuebla pic.twitter.com/IYlPz5P35q — H. Congreso de Puebla (@CongresoPue) October 29, 2025

Para el Capítulo 1000 de Servicios Personal, correspondiente a los salarios y dietas que se pagan a legisladores y trabajadores administrativos, se destinarán 123.1 millones de pesos.

En el Capítulo 2000 (Materiales y Suministros), se proyectan 5 millones de pesos; mientras que para el Capítulo 4000 (Transferencias y Ayudas), se invertirán 1.8 millones.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, informó que el aumento del 10 por ciento para el 2026 está justificado en el mantenimiento que requieren las dos sedes legislativas.

Además, el Congreso remitió la solicitud de la ASE que asciende a 247 millones 17 mil 788 pesos para 2026.

Este monto representa un incremento mínimo del 0.11% respecto al ejercicio actual, manteniendo su presupuesto prácticamente sin cambios.

#Puebla 🗣️ El presidente del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, proyecta solicitar un incremento del 10 por ciento de presupuesto, para dar mantenimiento a las dos sedes del Poder Legislativo en 2026.



📹 @_VeraFernandez pic.twitter.com/lIh72L8u8b — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 28, 2025

