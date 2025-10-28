Congreso solicitará aumento presupuestal para mantenimiento de sedes

El Congreso del Estado solicitará un aumento presupuestal del 10 por ciento para el Ejercicio Fiscal 2026, con la finalidad de brindar mantenimiento a las dos sedes del Poder Legislativo en Puebla.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, explicó que el presupuesto del año en curso no incluyó los gastos operativos de la nueva sede, ubicada en la Zona Histórica de Los Fuertes.

En ese sentido, señaló que la solicitud se centrará en cubrir los costos de mantenimiento para el edificio del Centro Histórico y la nueva sede en Los Fuertes, misma que entró en operaciones en enero del 2025.

“Se solicitó un incremento del 10% solamente para el mantenimiento, no habrá aumento a los compañeros que trabajan acá, ni a los diputados”, puntualizó Gaspar.

El coordinador de la bancada de Morena destacó que la prioridad es asegurar el funcionamiento de la sede en Los Fuertes, ya que ha registrado problemas de acumulación de agua y goteras debido a las fuertes lluvias.

Para el Ejercicio Fiscal de este año, el Congreso local recibió un presupuesto de 246 millones 722 mil 533 pesos, por lo que un aumento del 10 por ciento equivale a 24.67 millones de pesos para el 2026.

La propuesta final será enviada a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración para su análisis y posible inclusión en el Paquete Económico 2026.

En otro tema, el diputado Pável Gaspar confirmó que solicitarán que el Estadio Cuauhtémoc cambie de nombre a Estadio Manuel Lapuente.

Indicó que el exhorto estará dirigido al gobernador Alejandro Armenta Mier para que se valore la posibilidad de honrar a la leyenda del Club Puebla.

