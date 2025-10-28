Inicia temporada de producción de tejocote en Puebla

En Huejotzingo, la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, encabezó una gira de trabajo por la región del Izta-Popo, para dar inicio a la temporada de producción de tejocote 2025, fruto emblemático del campo poblano.

Durante el recorrido, la titular de la dependencia sostuvo un encuentro con productoras y productores dedicados a este cultivo, quienes participan activamente en los procesos de selección y clasificación del fruto con destino a mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos y Canadá. Asimismo, se presentó una estrategia de comercialización que permitirá fortalecer la venta del fruto desde la Central de Abastos de la Ciudad de México, con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado nacional.

Esta actividad representa una estrategia de alto impacto económico y social, ya que beneficia a más de 3 mil familias de la región. En Puebla se producen más de 5 mil toneladas al año, que posiciona al estado como líder nacional con el 97 por ciento de la producción total. La región Izta-Popo es reconocida por la calidad, sabor y tradición de su fruto, lo que la consolida como referente en la producción de tejocote a nivel nacional e internacional.

El impulso al consumo local y al valor agregado de los productos poblanos forma parte de la directriz de trabajo del Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, y de la visión de desarrollo integral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambas políticas fortalecen la economía rural, promueven la sustentabilidad y mejoran las condiciones de vida de las familias productoras.

Con estas acciones, Puebla reafirma su liderazgo nacional en la producción de tejocote y su compromiso con el fortalecimiento del campo y la economía local.

