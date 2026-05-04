Puebla concentra 15 proyectos estratégicos en ciencia y tecnología

La entidad concentra 15 proyectos estratégicos en materia de ciencia y tecnología que fortalecen su papel como referente nacional, destacó la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno Federal (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez, al reconocer la coordinación permanente con el Gobierno del Estado de Puebla, que preside Alejandro Armenta Mier.

La secretaria federal recordó que entre estas iniciativas resalta Kutsari, enfocado en la producción de semiconductores. Respecto al proyecto Olinia señaló que representa una de las apuestas más emblemáticas de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y confirmó que cuenta con respaldo total del gobierno estatal.

Por su parte, la subsecretaria de Humanidades, Tecnología e Innovación a nivel federal, Celina Peña Guzmán, resaltó la relevancia de estas iniciativas junto con el Gran Telescopio Milimétrico (GTM), el más grande de su tipo en el mundo. Señaló que las horas de observación resultan clave para múltiples investigaciones científicas y que el ecosistema universitario en Puebla ha permitido consolidar proyectos estratégicos que posicionan a la entidad como un nodo central de innovación tecnológica.

El gobernador Alejandro Armenta Mier ha referido la importancia del turismo científico que se impulsa en el estado, de la mano del Gobierno de México a través de la SECIHTI, y que proyecta al Gran Telescopio Milimétrico como uno de los mayores atractivos científicos que podrán admirar de cerca poblanas, poblanos y turistas.

Con trabajo conjunto, el gobierno federal y estatal desarrollan iniciativas tecnológicas y científicas que generan riqueza comunitaria.

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