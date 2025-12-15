Fortalecen protocolos y atención hospitalaria en Puebla

Con el propósito de fortalecer los mecanismos de coordinación, supervisión y aplicación de protocolos, se realizó una reunión encabezada por el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, y el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Gerónimo Lara Gálvez, con la participación de directores de hospitales y personal de la Secretaría de Gobernación.

Durante el encuentro, y con el fin de reforzar la gobernanza hospitalaria, las dependencias revisaron la integración, las funciones y las responsabilidades de los cuerpos de gobierno de cada hospital, para garantizar una operación transparente y eficiente. Además, se acordó verificar los protocolos de atención ante quejas, informar a las y los trabajadores sobre los mecanismos de denuncia anónima e instruir el levantamiento de actas administrativas en tiempo y forma, conforme a la normatividad vigente.

Para elevar el desempeño y la calidad del sector, las autoridades consolidarán los procesos de profesionalización, revisarán el programa de códigos y los procedimientos de ingreso del personal. De igual manera, llevarán a cabo una reunión con representantes sindicales para revisar la correcta aplicación de la normatividad, conforme a las condiciones generales de trabajo de ambas instituciones, a fin de asegurar el respeto a los derechos laborales.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el mandatario Alejandro Armenta, refrenda su compromiso de velar por el sistema de salud, brindar una atención digna a la población y actuar con firmeza ante cualquier irregularidad u omisión.

