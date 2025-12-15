Rafael Micalco propone creación de fondo estatal para Atlas de Riesgos

El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los municipios para prevenir desastres, mediante la elaboración y actualización de sus Atlas de Riesgos sin que generen cargas presupuestales obligatorias, al crear un fondo estatal de apoyo técnico y financiero.

La propuesta indica que los recursos del fondo se aplicarán de forma prioritaria en los municipios que no cuenten con Atlas de Riesgos o presenten mayor vulnerabilidad, procurando su distribución de manera equitativa.

Asimismo, considera que los Ayuntamientos deberán incorporar en la planeación y programación de su gasto público los recursos necesarios para la operación del Sistema Municipal de Protección Civil, incluyendo la elaboración o actualización del programa y del Atlas de Riesgos, conforme a su disponibilidad presupuestaria y capacidad financiera, sin que ello constituya la obligación de destinar un monto específico.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Protección Civil para su estudio y resolución procedente.

