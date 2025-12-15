Rob Reiner y su esposa son hallados muertos; hijo principal sospechoso

El director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados muertos en su mansión ubicada en el exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Las autoridades confirmaron que ambas muertes presentan indicios de homicidio, lo que activó de inmediato una investigación criminal de alto perfil.

Horas después del hallazgo, la Policía de Los Ángeles detuvo al hijo de la pareja, Nick Reiner, como principal sospechoso del doble asesinato. El arresto se realizó tras recabar pruebas iniciales en el lugar de los hechos y testimonios clave. El detenido permanece bajo custodia mientras la fiscalía prepara los cargos formales por homicidio.

De acuerdo con información preliminar, el crimen ocurrió dentro de la residencia familiar y no se encontraron señales de robo, lo que reforzó desde el inicio la hipótesis de un conflicto interno. Las autoridades señalaron que la investigación sigue abierta y que aún no se ha determinado oficialmente el móvil del ataque.

Fuentes cercanas al caso indican que el hijo del cineasta había enfrentado problemas personales y antecedentes de inestabilidad, aunque estos elementos no han sido confirmados como causa directa del crimen. La División de Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles está a cargo del caso, considerado uno de los más impactantes del año en la industria del entretenimiento.

