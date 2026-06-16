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Conductor arrolla a mujer tras choque en Tehuacán

Por:
Jesus Zavala
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Un conductor arrolló a una mujer tras un accidente vial. / Foto: Especial.

Una mujer fue arrollada de forma violenta por un conductor que previamente había chocado su vehículo particular en el municipio de Tehuacán. El momento de la agresión quedó documentado, pero el responsable se dio a la fuga del lugar.

El primer incidente reportado durante la noche del lunes se trató de una colisión en la Calzada Adolfo López Mateos, poco antes del Bulevar Aldama, donde el conductor de la camioneta tipo Ford F-150 con placas PBN-1907 chocó el automóvil de una ciudadana.

Cuando la mujer se detuvo para intentar mediar el pago de los daños materiales, el masculino se tornó agresivo y señaló que no pagaría nada, por lo que la fémina se posicionó frente a la camioneta y comenzó a pedir ayuda a ciudadanos del área.

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Una persona comenzó a grabar el actuar del conductor en cuestión, el mismo que decidió acelerar su camioneta a pesar de que la mujer se encontrara al frente, por lo que terminó arrollándola y pasándole el vehículo sobre las piernas.

El agresor terminó escapando y la mujer quedó tendida en el piso donde solicitaba ayuda, por lo que testigos la auxiliaron y posteriormente paramédicos le dieron atención y la trasladaron a un hospital.

Hasta ahora, la identidad del responsable es desconocida, aunque la difusión del video y sus placas se ha popularizado en redes sociales con intención de encontrar al agresor y presentarlo ante las autoridades.

Editor: César A. García

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