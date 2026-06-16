San Pedro Cholula entrega programa alimentario a familias

Con el objetivo de terminar con el rezago social y reducir la brecha social en San Pedro Cholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, continúa trabajando en sinergia con el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Estatal, encabezados por Alejandro Armenta y Ceci Arellano, respectivamente.

Gracias a las gestiones realizadas por la presidenta municipal, se llevó a cabo la entrega del Programa de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad, el cual contempla a madres de familia con hijos recién nacidos, personas con discapacidad, así como a ciudadanos que presentan alguna discapacidad.

Con la presencia de delegados de la Microrregión 18, Tonantzin Fernández agradeció a Alejandro Armenta y Ceci Arellano por colocar a las familias poblanas y cholultecas en el centro de las decisiones, emprendiendo programas y acciones que garanticen su bienestar y correcto desarrollo.

Afirmó que continuará trabajando de la mano con los órdenes estatal y federal de gobierno para que estos apoyos alimentarios y de otros tipos (tales como obra pública, becas, programas de bienestar, apoyos al campo, entre otros) continúen llegando a cada familia de San Pedro Cholula.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández, exhortó a las y los cholultecas a acercarse al DIF Municipal o a la Secretaría de Bienestar para conocer los programas municipales que su administración ofrece, tales como Amoxtli, Mujeres Heroínas, Becas Xelhua, Becas Quetzalcóatl, entre otros, agradeciendo y resaltando el respaldo de la presidenta municipal en estas acciones y programas.

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