Zacatlán realiza faena y pláticas sobre normas ambientales

Como parte de la “Agenda Zacatlán Sustentable”, que incluye 30 acciones en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento realizó este lunes 15 de junio dos actividades encaminadas a la preservación de los recursos naturales, fomentando la participación ciudadana, así como la corresponsabilidad.

Por la mañana, se realizó una faena masiva en el camino hacia San Miguel Tenango, en la que participaron las comunidades pertenecientes a esta junta auxiliar, así como distintas áreas del Ayuntamiento, entre ellas la Coordinación de Bienestar.

El objetivo de esta faena fue limpiar la carretera, liberar las cunetas de los cerros para que circule el agua de la lluvia y así mitigar las inclemencias meteorológicas, cuidando del medio ambiente.

Además, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatlán (SOSAPAZ) realizó una plática informativa a los negocios con giro de alimentos, para la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, que regula los límites de contaminantes en las descargas de aguas residuales no domésticas.

Entre otras cosas, el personal del SOSAPAZ explicó a dueños de restaurantes, cafeterías, carnicerías, entre otros, la importancia de contar con trampas de grasa; los requisitos para la obtención del permiso de descarga; garantizar el cumplimiento de los límites de contaminantes, entre otras cosas.

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