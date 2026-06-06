Zacatlán recibe reconocimiento estatal por modelo de sustentabilidad

El municipio de Zacatlán fue reconocido por el Gobierno de Puebla por su modelo de sustentabilidad durante la entrega de distintivos Punto Verde, Oro y Plata a empresas, instituciones educativas, ecoparques y prestadores de servicios comprometidos con el cuidado del medio ambiente.

Durante el evento, el director de Profesionalización y Regulación Turística del Estado, Miguel de la Rosa Bachbush, destacó las políticas ambientales impulsadas por la administración municipal y aseguró que Zacatlán es pionero en este tipo de estrategias, al considerar que no existen modelos similares en otros municipios de la entidad.

El reconocimiento fue otorgado a 32 empresas y prestadores de servicios que implementaron acciones de innovación y mejora en sus procesos para reducir su impacto ambiental. De ellas, 11 recibieron el distintivo Oro, 17 el distintivo Plata y cuatro el distintivo Verde.

Por su parte, el director de Gestión de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Aldo Osorio Ochoa, resaltó la importancia de que los municipios promuevan políticas públicas enfocadas en la sustentabilidad y celebren la participación de distintos sectores de la sociedad.

La presidenta municipal, Bety Sánchez, agradeció a las empresas, prestadores de servicios y ecoparques que se sumaron al programa Punto Verde y afirmó que cada reconocimiento refleja el esfuerzo por demostrar que el desarrollo económico puede avanzar de la mano con la responsabilidad ambiental.

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