Detienen a tres jóvenes por grafitis en San Pedro Cholula

Policías municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula detuvieron a tres jóvenes en la intersección de Calzada Guadalupe y 2 Poniente, luego de ser sorprendidos realizando grafitis en la barda de un domicilio.

Tras la aplicación de los protocolos correspondientes, Darien “N”, Jorge Antonio “N” y Yamir “N”, todos de 18 años, fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades y la reparación del daño ocasionado al inmueble afectado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula invita a las y los cholultecas a reportar este tipo de actos a través de los números de emergencia 22 22 47 05 62 o vía WhatsApp al 22 13 48 43 24 y 22 25 66 27 26.

Cabe destacar que, por medio de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, se imparte la plática “Mi calle, mi imagen” en instituciones educativas del municipio, con el propósito de concientizar a las y los jóvenes sobre el cuidado de los espacios públicos y las consecuencias legales y sociales de este tipo de conductas.

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