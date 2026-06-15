Aprehenden a hombre por homicidio tumultuario en Acatlán

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Enrique N., por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio tumultuario, daño en propiedad ajena, lesiones calificadas y delitos cometidos contra funcionarios públicos, derivados de hechos registrados en el municipio de Acatlán.

De acuerdo con las investigaciones, el 29 de agosto de 2018 dos personas fueron aseguradas por elementos de la Policía Municipal y trasladadas a las instalaciones de Seguridad Pública de Acatlán. Posteriormente, tras difundirse entre pobladores la versión de que los detenidos habrían cometido conductas ilícitas en perjuicio de menores, un numeroso grupo de personas se congregó frente a las instalaciones municipales.

Las indagatorias permitieron establecer que los asistentes causaron daños a inmuebles públicos y ejercieron presión para que las personas aseguradas fueran entregadas. Una vez que fueron sacadas de las instalaciones, presuntamente fueron agredidas físicamente por varios participantes, entre ellos el hoy imputado, quien habría intervenido directamente en los hechos.

Como consecuencia de la agresión colectiva, ambas víctimas perdieron la vida. Derivado de los actos de investigación desarrollados por la Fiscalía General del Estado, se reunieron datos de prueba que permitieron solicitar y obtener el mandamiento judicial correspondiente en contra de Enrique N.

Tras su localización, agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión y pusieron al imputado a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el procedimiento penal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene acciones permanentes para investigar y esclarecer hechos que atenten contra la vida y la integridad de las personas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad.

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