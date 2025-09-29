Vinculan a proceso a hombre que habría matado al hijo de su pareja en Texmelucan

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso contra Luis Fernando N., de 27 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de un menor de edad, hijo de su pareja sentimental.

El Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que deberá cumplir en un centro de reclusión durante el proceso penal.

Los hechos ocurrieron el 15 de agosto de 2024 en un inmueble del municipio de San Martín Texmelucan. Según la investigación ministerial, el imputado presuntamente agredió físicamente al menor cuando éste comenzó a llorar mientras era bañado con una manguera.

Luis Fernando N. habría golpeado al niño en el estómago y posteriormente lo arrojó al piso, provocándole lesiones graves que derivaron en su fallecimiento durante la atención médica hospitalaria.

Una vez acreditada la probable participación del sujeto, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión, que fue ejecutada por agentes de investigación. Durante la audiencia inicial, el juez valoró los datos de prueba expuestos por la representación social y resolvió decretar la vinculación a proceso junto con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, considerando la gravedad del hecho delictivo.

