Detienen a hombre por feminicidio de su madre en Altepexi

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró la aprehensión de Carlos Armando N., quien enfrenta un proceso por feminicidio en agravio de su propia madre. El imputado recibió prisión preventiva oficiosa como medida cautelar durante su audiencia inicial.

Los hechos ocurrieron en el municipio de San Francisco Altepexi, donde autoridades municipales reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un domicilio particular.

La investigación reveló que Carlos Armando N. llevaba apenas tres días viviendo con la víctima, después de haber salido de un centro de rehabilitación donde permaneció un año por problemas de adicciones. Según los actos de investigación, el sujeto habría agredido físicamente a su progenitora, causándole lesiones que le provocaron la muerte.

Personal multidisciplinario de la FGE activó inmediatamente el protocolo de actuación ministerial con perspectiva de género, realizando el levantamiento del cadáver con la intervención de especialistas en criminalística de campo, fotografía forense y medicina legal.

La Agente del Ministerio Público formuló imputación por el delito de feminicidio, sustentando su acusación con los datos de prueba recabados durante la investigación inicial. El Juez de Control impuso la prisión preventiva oficiosa y concedió la duplicidad del término constitucional a petición de la defensa, por lo que la audiencia de vinculación a proceso continuará el próximo 30 de septiembre.

